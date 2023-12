Svolta Mobilieri. Tempo di riscatto

A due giornate dal temine del girone di andata la squadra dei Mobilieri Ponsacco è confinata ad un solitario ultimo posto in classifica con soli sette punti. Non era difficile supporre che per i rinnovati rossoblu questa stagione sarebbe stata molto impegnativa, ma che la squadra – prima diretta da Caramelli, ora di Bozzi – pagasse questo caro prezzo dopo 15 giornate non era ipotizzabile. Ma carta canta ed i numeri inchiodano i Mobilieri: un sola vittoria, quattro pareggi e dieci sconfitte. Ben otto punti dividono la zona "franca" dal Ponsacco. Certamente la dea bendata non ha dato mai una mano a De Vito e compagni colpiti da Infortuni, squalifiche, errori tecnici arbitrali che hanno pesato sui risultatcon il contributo di incerte perfomance.

Per cercare di riavviare in concreto il motore rossoblu è attesa al Comunale oggi (ore 14.30) il Figline. Squadra solida, determinata, con un buon curriculum in trasferta fatto di 3 vittorie, tre pareggi ed una sola sconfitta ad Orvieto. Però è giusto osservare che la squadra rossoblu negli ultimi due incontri ha dato buoni sintomi di ripresa e vivacità.

Intanto si registra interessamento per l’arrivo di nuovi giocatori dopo la cessione di Lorenzo Remedi all’Aglianese e la risoluzione concordata del contrato con Emiliano Fratini. E’ stato infatti raggiunto un accordo in extremis col centrocampista Tommaso Borselli (classe 1996) che il Cenaia ha liberato. Borselli torna a vestire rossoblu dopo il campionato 201617 sotto la guida, prima di Carruezzo e poi di Maneschi dove ottenne 19 presenze. Nel mirino del direttore sportivo Aringhieri altri atleti fra cui anche l’esterno albanese Majran Gurini (1999) ex Tau Calcio e Sanmaurese, oggi all’Ambrosiana con accordo previsto la settima prossima.

Luciano Lombardi