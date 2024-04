Tagliato il traguardo. Matelica in Eccellenza

MATELICA

0

CASETTE VERDINI

1

CASETTE VERDINI: Ripani, Donnari, Bordi, Tidiane, Menchi (22’ st Russo E.), Moschetta, Kakuli (14’ st Telloni), Russo V., Ulivello, Gentilucci (33’ st Lattanzi), Romanski (40’ st Mandolesi). All. Lattanzi.

MATELICA: Ginestra, Croia, Merli, Aquila (42’ st Jachetta), Lapi, Doko, Gobbi, Paradisi, Iori, D’Errico, Stroppa (35’ st Zappasodi). All. Passarini.

Arbitro: Cesca di Macerata.

Rete: 25’ Doko.

Il Matelica stavolta non fallisce il match point: vince sul campo del Casette e, con due giornate di anticipo, stacca matematicamente il pass per l’Eccellenza. I 10 punti di vantaggio accumulati dalla formazione di mister Paolo Passarini sono ormai un solco incolmabile per le inseguitrici. E per l’ambiente calcistico matelicese è festa grande: "È davvero una bella soddisfazione – dice, a caldo, la presidente Sabrina Orlandi, entusiasta del traguardo raggiunto – e credo che ce la siamo veramente meritata. I ragazzi ci hanno messo l’anima, hanno dato tutto fino all’ultimo, e voglio ringraziarli uno per uno. È davvero un gruppo eccezionale, dentro e fuori dal campo. Ci ho sempre creduto, ora posso dirlo!". Pure l’Amministrazione comunale di Matelica si è subito congratulata con la società e la squadra, facendo i "complimenti a giocatori, staff e alla stessa Sabrina Orlandi che ha guidato questa realtà negli ultimi anni con grande impegno e ottimi risultati". Dicono il vicesindaco Denis Cingolani e l’assessore allo sport Graziano Falzetti: "Il ritorno in Eccellenza è un traguardo bellissimo che ci certifica nuovamente tra le migliori realtà regionali, e questo per la nostra città è un onore. Inoltre, non dimentichiamo l’ottimo lavoro fatto con i ragazzi del vivaio".

Per quanto riguarda la gara, poche le note di cronaca: il Matelica parte col piede giusto e al 25’ si porta in vantaggio. Punizione di Paradisi, colpo di testa di Iori, ma Ripani respinge con un bell’intervento; sulla ribattuta Doko calcia a botta sicura e realizza l’1-0. Il primo tempo si chiude senza altri sussulti. Nella ripresa, poi, la squadra ospite cerca di controllare la gara. Però, al 25’, Telloni calcia dopo una mischia e Ginestra evita il pareggio respingendo la sfera con un intervento di piede. La replica di Iori arriva al 27’ con una punizione dalla distanza, terminata fuori; infine, al 44’ un tiro di Mandolesi finisce sull’esterno della rete. Poi il triplice fischio del direttore di gara e l’esplosione di gioia del popolo biancorosso.

m. g.