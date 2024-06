Tante big alla Fabbrico Cup

Il calcio femminile protagonista domenica al centro sportivo di via dello Sport a Fabbrico, dove si disputa la Fabbrico Women Cup, alla sua seconda edizione. Un torneo Under 15 femminile al campo Soprani, con sedici squadre divise in quattro gironi a sfidarsi per questa prestigiosa coppa. Iscritte al torneo squadre di società di primo piano come Sassuolo, Cremonese, Parma, Bologna, Spezia, Modena, Cesena, Reggiana, Rimini, San Marino Academy, Imolese, Fossolo 76, Cus Parma, Sala Bolognese e, ovviamente, i padroni di casa del Fabbrico. Proprio per la società biancazzurra della Bassa Reggiana la stagione appena terminata è stata la seconda che l’ha vista impegnata nel settore giovanile femminile. Le ragazze guidate da mister Culzoni si sono classifiche al 5° posto nel campionato regionale Figc under 15, mentre la squadra delle Allieve ha vinto il campionato interregionale in Csi. La società di Fabbrico è diventata una solida realtà nella Bassa reggiana anche nel settore femminile che conta ad oggi un bacino di 35 ragazze. Per la prossima stagione il settore femminile farà l’esordio in Juniores (Under 19) e aprirà le porte alla scuola calcio per le più piccole. Durante il torneo di domenica, all’interno del centro sportivo resta aperta un’area ristoro. Si gioca dalle 9 fino alle 18. Alle 18,30 previste le premiazioni.

a.le.