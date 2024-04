"Tarros Sarzanese batte Cadimare 2-0 e garantisce la salvezza in Promozione"

TARROS SARZANESE

2

CADIMARE

0

TARROS SARZANESE: Blandi, Mazzi, Cristiani, Bergitto (78’ Chiodetti), Lanterna, Casciari, Neri (77’ Musetti), Giovannoni (74’ Mannelli) Petriccioli, Tivegna (66’ Fagandini), Di Martino (50’ Luca). All. Calise.

CADIMARE: Rossi, Conte, Caneri (74’ Basso), Conti, Sicuro, Lertola, Bartoletti (60’ Tonelli), Agrifogli, Mathibedi, Mazzucchelli (66’ Podenzana), Di Vittorio. All. Buccellato.

Arbitro: Ventola di Genova

Marcatore: 62’ (rigore) e 78’ Petriccioli.

SARZANA – Vittoria e salvezza in anticipo. In una stagione non sempre semplice la Tarros Sarzanese ha trovato il binario giusto nelle ultime gare mettendo così al sicuro la permanenza nel campionato di Promozione. Nel derby disputato al "Miro Luperi" i cugini del Cadimare avrebbero dovuto vincere e invece dopo un primo tempo non bello i rossoneri hanno inserito la marcia giusta nella ripresa realizzando con Petriccioli la doppietta vincente. Il Cadimare ha colpito la traversa nel corso della prima frazione di gioco con Mazzucchelli e i sarzanesi hanno risposto con una buona occasione non concretizzata da Tivegna ma nel complesso la sfida non ha entusiasmato. Si è però sbloccata al 62’ quando dal dischetto Petriccioli ha infilato il rigore del vantaggio. Al 78’ il nuovo entrato Fagandini ha servito un perfetto assist ancora per Petriccioli che ha insaccato firmando così la doppietta personale che ha praticamente chiuso il confronto regalando alla Tarros Sarzanese la permanenza nel campionato di Promozione, il primo diretto in panchina dal tecnico Calise.