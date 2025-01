Tau, la favola continua. E’ in fuga con le "grandi"

Il Tau Altopascio ritorna in testa alla classifica, dove raggiunge Forlì (clamorosamente battuto in casa dallo Zenith Prato, prossimo avversario amaranto) e Ravenna, bloccato sul pari dal Tuttocuoio. Il 2025 è cominciato con il botto per Meucci e compagni: alla ripresa del campionato, dopo la sosta natalizia, per la formazione di Venturi sono arrivate tre vittorie, con 13 reti realizzate e una sola subìta in tre partite.

A Riccione quinta vittoria in trasferta, la seconda consecutiva. Dopo il 5-0 al San Marino, il 4-0 al Riccione. C’era un pizzico di preoccupazione, viste le voci della vigilia sul team romagnolo, con l’ansia di approcciare bene il match, senza sottovalutare gli avversari. E così è stato. Senza Motti e Bernardini squalificati, ci hanno pensato Andolfi (doppietta) e Carcani a garantire le reti necessarie per il blitz. Il Tau ha il secondo miglior attacco, la terza miglior difesa, ma, soprattutto, riaggancia la coppia di testa.

Domenica prossima, al "Comunale" di via Rosselli, arriverà lo Zenith, battuto a fatica all’andata. Altra gara da sfruttare, anche perché, in contemporanea, ci sarà un Ravenna-Pistoiese davvero da brividi. Gli orange sono reduci da cinque successi consecutivi, sette nelle ultime otto e, quindi, diventano avversario ostico per i bizantini.

Poi, nel turno successivo, il Tau sarà di scena nel primo big-match, al "Morgagni" di Forlì (la società sta organizzando un pullman per i tifosi). Il torneo, ormai, ha un volto ben delineato: le prime cinque sono definitivamente fuggite. Tau, Forlì, Ravenna, Pistoiese (a meno cinque dal trio di testa) e Lentigione, unica ad aver vinto ad Altopascio, a meno sei. Queste si giocheranno la serie "C" e disputeranno i play-off. Le altre sono distanti. Il campionato ormai ha già fornito i primi verdetti.

La favola amaranto, nel frattempo, continua. Il gruppo è consapevole che ogni partita sarà una battaglia, se si vuole rimanere in lizza per la serie "C" fino al termine. Poi decideranno gli scontri diretti. Domenica arriva lo Zenith Prato che ha sgambettato l’ex capolista Forlì al suo domicilio. Poi, come detto, per il team del presidente Semplicioni arriverà il primo scontro diretto decisivo, quello di Forlì, il prossimo 2 febbraio.

Massimo Stefanini