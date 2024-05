Tau, missione compiuta: il pari vale i play-off

PIANESE

1

TAU ALTOPASCIO

1

PIANESE: Iurino, Morgantini, Gagliardi (37’ st Boccadamo), Lulli, Polidori, Tognetti, Di Mino (26’ st Monanni), Simeoni (8’ st Miccoli), Mignani (4’ st Kouko), Falconi (28’ st Ledonne), Bramante. (A disp.: De Fazio, Lo Porto, Proietto, Mastropietro). All.: Di Giacomo.

TAU ALTOPASCIO: Di Biagio, Quilici, Bernardini, Malva (17’ st Bruno), Capparella, Piccini, Bruzzo, Antoni, Lombardo (39’ st Andolfi), Meucci (28’ st Perillo), Noccioli (17’ st Odianose). (A disp.: Donati, Di Cicco, Manetti, Bartelloni, Vellutini). All.: Venturi.

Arbitro: Di Mario di Ciampino (Castellari - Di Bartolomeo).

Reti: 37’ st Odianose, 44’ st Boccadamo.

Note: recupero 0’ e 4’.

PIANCASTAGNAIO - Il Tau torna da Piancastagnaio con un punto pesante che gli permettere di chiudere al quinto posto e di accedere, quindi, ai play-off. In una bella cornice di pubblico festante, la neopromossa Pianese crea la prima occasione dopo qualche minuto: Falconi pescata Mignani, abile a farsi trovare pronto ed a mettere un diagonale sul quale Di Biagio riesce a deviare in angolo. Replica all’8’ il Tau con un perfetto contropiede che porta Bruzzo a servire un assist perfetto per Piccini che, di testa, manda di poco sulla traversa. Al 13’ un diagonale di Capparella attraversa tutta l’area senza che nessuno riesca ad intervenire. Al 17’ ancora un’ azione firmata Falconi-Mignani che porta al tiro il centravanti di casa: stavolta è il palo a fermarlo. Al 25’ sfiora l’autorete il Tau: su cross di Di Mino, Bernardini, di testa, anticipa il portiere e mette in angolo.

Sugli sviluppi dell’azione Lulli serve Mignani che, di testa, anticipa tutti e sfiora il palo alla sinistra del portiere. Al 28’ bella azione degli ospiti con Antoni che prova a tirare dalla lunga distanza, ma la sfera è alta. Occasione per il Tau al 35’, con Iurino a terra e Malva che prova di tacco, ma Polidori stoppa.

La ripresa vede subito una galoppata di Capparella, ma il suo diagonale viene bloccato in tuffo da Iurino. Accade poco fino al finale (37’): su una palla persa a centrocampo, Odianose si invola in area e fa secco Iurino. La capolista non molla e prova di tutto per evitare il ko, seppur ininfluente. Il pari arriva con Ledonne che serve Boccadamo, bravo a colpire di collo pieno e ad infilare sotto la traversa.

Gli amaranto lucchesi coronano, così, con questo pari, una stagione fantastica, con la poule di post season, cui il club teneva molto. Anche se, in serie "D", i play-off non garantiscono alcuna promozione, ma una graduatoria per eventuali ripescaggi, tenendo conto, però, che la priorità sarà, comunque, per le compagini retrocesse dalla "C".

Guido De Leo