Tau trionfa nel derby. E vola al terzo posto

TAU ALTOPASCIO

3

SANGIOVANNESE

1

TAU ALTOPASCIO: Di Biagio, Biagioni, Zini, Bernardini, Vellutini (29’ st Perillo); Antoni, Manetti (20’st Alessio), Bruzzo; Capparella (40’st Bruno); Odianose (20’st Malva), Noccioli (20’st Andolfi). All.: Venturi.

SANGIOVANNESE: Barberini, Baldesi, Simonti (3’ st Lorenzoni), Nannini, Rosseti; Massai, (39’ st Iaquinta), Farini, Senesi (3’ st Harty), Zhar (35’ st Campo); Regolanti, Disegni. All.: Bencivenni.

Arbitro: Carrisi di Padova.

Reti: 18’ pt Bruzzo, 2’ st Capparella, 11’ st Regolanti, 31’ st Antoni.

Note: ammoniti Manetti e Rosseti.

ALTOPASCIO - Seconda vittoria consecutiva in casa del Tau che si issa temporaneamente al terzo posto in classifica, in attesa del recupero del Livorno. I valdarnesi partono bene: conclusione alta di Zhar al 15’, ma 3’ dopo arriva il vantaggio amaranto, con chirurgico colpo di testa di Bruzzo su cross di Antoni. Fasi alterne fino al 44’, quando ancora Zhar ha una buona chance, ma il suo tiro finisce a lato di poco.

Nella ripresa cross di Odianose da destra e delizioso tocco in acrobazia di Capparella, migliore in campo per distacco, che firma il raddoppio altopascese. All’8’ è Manetti ad impegnare Barberini con una rasoiata dalla distanza, angolata ma debole. Gioia locale che dura poco, perché Regolanti la riapre all’11’, convergendo in porta una palla vagante in area lucchese. I biancoazzurri aretini ci credono e, al 25’, è Di Biagio che nega il 2-2 a Lorenzoni. Capparella impegna Barberini alla mezz’ora e, pochi secondi dopo, Antoni inventa un eurogol: prodezza balistica del centrocampista che, da 25 metri abbondanti, trova una traiettoria perfetta che si spegne in fondo al sacco. Il Tau ha altre occasioni in contropiede per arrotondare, ma finisce così.

Massimo Stefanini