"Tau vs Real: Analisi prestazioni giocatori, Biagio salvato dalla traversa, Meucci decisivo" Nel match, Di Biagio rischia ma si riscatta, mentre Meucci segna con una deviazione volante. Biagioni esce per infortunio, Quilici riceve due gialli. Lombardo mostra intelligenza tattica. Perillo e Antoni si distinguono, mentre Noccioli viene sacrificato. Il Real pareggia poco dopo l'ingresso di Vellutini. Odianose e Andolfi svolgono un lavoro oscuro. Jokovic entra per contrastare fisicamente.