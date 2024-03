TAVULLIA-PESARO CALCIO. Doppio Giacomelli e il gioco è fatto

ATHLETICO

3

PESARO CALCIO

0

ATHLETICO : Ribiscini, Matteucci, Antinori, Marcolini, Salvatori, Principi, Giacomelli (32’ st Cocchi), Damiani L., Damiani M. (16’ st Sensoli), Morelli (37’ st Focarini), Ferrini. All. Arcangeli.

PESARO CALCIO: Ottavi, Procaccini, Berti, Bolzonetti, Boccioletti, Attoresi (13’ st Badioli) Montagna (1’ st Valentini), De Angelis (1’ st Simoncelli), De Gennaro, Casoli, Mancini (12’ st Giovanelli). All. Campomagi.

Arbitro: Aquilanti di Jesi.

Reti:4’ pt Giacomelli, 17’ pt Antinori, 27’ pt Giacomelli.

Netto successo del Tavullia che riesce subito a prendere le misure, fraseggia un buon calcio ed infatti al 4’ Giacomelli riesce a realizzare un bel gol. La squadra di Arcangeli ci crede, continua a spingere e al 17’ Matteucci crossa una palla e Antinori spinge in rete. Continua ad attaccare il Tavullia ed al 27’ trova il terzo gol e la doppietta di Giacomelli. Poi reagisce il Pesaro Calcio con una giocata di De Gennaro ma non trova lo specchio della porta e tira sopra la traversa. Nella ripresa sempre in attacco la squadra di casa, Morelli al 5’ non sfrutta una ghiotta occasione.