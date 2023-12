Tegola Terre di Castelli. Uhunamure, stagione finita

Con Seconda e Terza già ferme per la fine dell’andata, sono solo 3 gli anticipi di oggi (ore 15) che riguardano le modenesi. In Promozione c’è il derby salvezza fra Camposanto e Cavezzo (ore 14,30): la Virtus ha interrotto il buon trend buscando un pesante 7-1 a San Michele ma resta a +3 sulla zona calda, mentre la truppa di Rambaldi è in zona playout a -7 dai cugini e ha perso 3 delle ultime 4. In Prima ’C’ esame delicato per la neo capolista Ganaceto (6 risultati utili con 14 punti) al ’Bisi’ riceve una Solierese a metà classifica che viene da 3 pari di fila. In Prima ’D’ può essere l’ultima chiamata per mister Melli sulla panchina della Madonnina quart’ultima, che riceve lo Spilamberto (in classifica ora è a -2 punti dai playoff) lanciato da 5 risultati utili di fila.

Mercato. In Seconda la Carpine si rinforza fra i pali con Andrea Lodesani (’99) che arriva dal Puianello e ha già difeso la porta di Mandrio, Rubiera e Rinascita Budrione. La Spezzanese ha preso il centrocampista 2003 Alessandro Purpura dalla San Michelese dove ha giocato le giovanili. Il Saliceta è invece ancora a caccia del nuovo mister dopo le dimissioni di Nora.

Eccellenza. Domani si gioca la penultima di andata (14,30) senza derby. Eco i pronostici di Vincenzo Corrente e le ultime dai campi per le modenesi. Cittadella-Fabbrico 1: per mister Salmi out solo Azzi, c’è invece Bellentani attaccante 2004 rientrato dal Mezzolara e già tesserato. Colorno-Terre di Castelli X2: agli assenti Operato e Iori si aggiunge il grave infortunio giovedì sera in allenamento di Uhunamure, trasportato a Baggiovara dove è stato operato per ridurre la frattura alla tibia mediante l’applicazione di alcune placche interne e ricostruzione di alcuni legamenti della caviglia. Per lui la stagione è finita. La Pieve-Zola X: nello scontro salvezza Rosi non ha l’infortunato Lo Bello Castelfranco-Fidentina 1: acciaccati Bertetti e Giordano ma dovrebbero farcela. Nibbiano-Formigine 1X: Sarnelli è al completo, ma non ha l’ultimo arrivato Zito tesserabile dalla prossima.

Promozione. Questi i pronostici di Corrente per le gare di domani: Baiso-Sanmichelese X2, Vezzano-Fiorano 1, San Felice-Nextgen X, Arcetana-United Carpi 1X, Camposanto-Cavezzo X, Quarantolese-Bibbiano 2, Cdr Mutina-Castelnuovo 1.