Tenacia. Allo United Carpi riesce la rimonta. Punto prezioso con l’Arcetana

ARCETANA: Giaroli, Pacella, Pozzi, Vaccari (80’ Pederzili), Muratori, Lusuarghi, Hhuvelay, Montanari (54’ Borghi), Barbari, Turci (61’ Bernabei), Travagliata (72’ Corradini S.). A disp.: Cammarota, Tinarelli, Corradini F., Monti, Marino. All. Paganelli.

UNITED CARPI: Rufo, Romani (58’ Gianasi), Vezzani, Mebelli (33’ Malagoli), Bulgarelli, Paramatti (66’ Ceci), Prandi, Garlappi, Jocic (86’ D’Elia), Assouan, Elatachi (72’ Mariconda). A disp.: Lusetti, Corradi, Cometti, Malvezzi. All. Borghi.

Arbitro: Cortese di Bologna

Reti: 5’ Montanari, 34’ (rig.) Assouan Note: ammoniti Muratori e S. Corradini

Lo United Carpi non sfigura nel big match di Arceto e torna con un buon punto. Dopo una manciata di minuti i padroni di casa passano in vantaggio su situazione d’angolo, con Montanari che sbuca sul secondo palo e da pochi passi insacca per l’1-0. Al 30’ Assouan chiede l’uno-due a Mebelli, toccato in area: rigore inevitabile e Assouan fa 1-1. I blucelesti prendono coraggio e sono propositivi sulla destra col duo Romani-Assouan, ed è proprio da qui che ha origine una grande palla gol nel finale di primo tempo. Malagoli riceve e scambia con Assouan (foto), quindi pallone controllato da Jocic che nel cuore dell’area di rigore calcia di mancino trovando una super risposta di Giaroli. La ripresa comincia con i padroni di casa in attacco in cerca del nuovo vantaggio, coi blucelesti chiusi nella propria metà campo. A tenere i carpigiani in parità ci pensa nuovamente Rufo, autore di un’altra grande parata da un tentativo ravvicinato in mischia.

Al minuto 72 Borghi butta nella mischia l’esordiente Mariconda, che rileva Elatachi sull’esterno dell’attacco carpigiano. Lo United cerca di pungere in ripartenza soprattutto con Assouan, mentre i reggiani si affidano anche ad alcuni lanci lunghi senza trovare particolare fortuna.