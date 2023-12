Tennistavolo Nelle rassegne di A2, B1, B2 e C1 Apuania a Prato per affrontare il Cagliari e lo Jesi

Ferma la squadra di A1 che riprenderà il campionato a gennaio (ma che nel frattempo si è cucita sulla maglia anche la terza supercoppa), in casa della Apuania vanno ai tavoli le squadre maschili di B1, B2 e C1, tutte impegnate nella settima e ultima giornata di andata dei rispettivi campionati nazionali. In campo anche la formazione femminile della A2, girone C, per il terzo concentramento della stagione che, dopo quelli di Carrara e Senigallia, si svolge a Prato. Timea Csilla Peternan Varga, Krisztina Nagy (nella foto), Matilde Bellatalla e Pamela Bellari domenica incontreranno prima il Cagliari (ultima di andata) e poi le anconitane dello Jesi (prima di ritorno). La classifica: Cagliari, Carrara e Prato 6; Genova 3; Jesi (Ancona) 2; Senigallia 0.

Per i campionati maschili, nella B1, girone C, trasferta a Reggio Emila con i carraresi in testa, seppure in condominio con Reggio Emilia e Camerino (Macerata) a quota 10; seguono Lucca 8; Prato e Cascina 4; Montemarciano (Ancona) 2; Poviglio (Reggio Emilia) 0.

Nella B2, girone D, gara casalinga con il Prato e qui l’Apuania insegue la capolista Modena con 12 punti; Carrara è a 10; seguono Città dei Ragazzi (Modena) 8; Romagna (Forlì) 6; Genova e Prato 4; Perugia 2; La Spezia 0.

Nella C1, girone I, trasferta a Firenze con l’Apuania solitaria in testa con 12 punti.

ma.mu.