Terca categoria. Mezzano- Porto Corsini. E’ una sfida da playoff

Nel girone A di Terza Categoria, in attesa del recupero di mercoledì prossimo tra Mezzano e Saline Romagna (che potrebbe portare i granata a -7), il Punta Marina si gode i 10 punti di vantaggio proprio sul Mezzano, impegnato domani nella sfida con il Porto Corsini che ambisce ad un posto nei playoff. Per il Punta Marina gara non semplice a Santo Stefano contro l’Atlas, formazione sempre ostica. In agguato la Compagnia dell’Albero, terza in classifica a soli 2 punti dal Mezzano, ma con due gare in più, visto che deve ancora riposare. I ravennati sono attesi dalla sfida di Montaletto contro le Saline Romagna, attacco meno prolifico del campionato con 25 gol segnati.

Nel pirotecnico girone B, con 4 squadre raccolte in 3 punti a contendersi la promozione diretta. Le due prime della classe, Brisighella e Sporting Lugo, giocheranno entrambe in trasferta rispettivamente contro Vatra e Lectron, ultima in classifica. Restano comunque in agguato le due immediate inseguitrici della coppia di testa: il Prada, terzo a 2 punti, è impegnato oggi a Marradi mentre la Pro Loco Reda sarà ospitata da Ulisse&Penelope.

Terza Categoria (23ª giornata, oggi ore 14,30). Girone A: Atlas-P. Marina, J. Cervia-Coyotes, Pol. Camerlona-Monti, S. Romagna-C. dell’Albero. Domani: Bisanzio-E. Mattei, Mezzano-P. Corsini (ore 15). Riposa: Carpinello.

Classifica: P. Marina 50; Mezzano 40; C. Albero 38; Coyotes 37; Carpinello 35; J. Cervia 28; Atlas 27; Camerlona 25; P. Corsini 22; S. Romagna, E. Mattei, Bisanzio 16; Monti 11.

Girone B: Lectron-Sp. Lugo, Marradese-Prada (ore 15,30). Domani: Biancanigo-M. Bubano, Ulisse&Penelope-P. L. Reda, Vatra-Brisighella, Villanova-Lugo. Riposa: Giovecca.

Classifica: Brisighella, Sp. Lugo 44; Prada 42; P. L. Reda 41; Lugo 33; Biancanigo 27; Giovecca, Villanova 25; Vatra 21; Marradese 20; M. Bubano 19; Ulisse&Penelope 17; Lectron 11.

u.b.