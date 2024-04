Termina la stagione per gli uomini di Lilli. K-Sport, sfuma il sogno playoff. Tante occasioni ma finisce 1-1

K-SPORT

1

CHIESANUOVA

1

K-SPORT : Andreani, Rastelletti (18’ st Pizzagalli), Notariale, Dominici G., Nobili, Paoli, Peroni, Torelli, Vegliò (8’ st Bardeggia), Magnanelli (18’ st Dominici E.), Fiorani (27’ st Sciamanna). All. Lilli.

CHIESANUOVA: Fatone, Ciottili (4’ st Corvaro), Carnevali (42’ st Dutto), Crescenzi, Canavessio, Monteneri, Pasqui A. (20’ st Pasqui L.), Trabelsi, Mongiello (28’ st Defendi), Bonifazi, Morettini (7’ st Iommi), All. Mobili.

Arbitro: Montevergine di Ragusa.

Reti: 36’ pt Trabelsi, 32’ st rig. Bardeggia.

Termina senza vincitori la gara andata in scena allo "Spadoni" al termine di novanta minuti ben giocati da entrambe le squadre. Il K-Sport Montecchio è orfano dei lungodegenti Peluso e Del Pivo mentre il Chiesanuova sceglie di rinunciare ai diffidati Sbarbati, Badiali e Tanoni. In avvio buone trame di gioco dei locali che già al 3’ sfiorano il vantaggio con Vegliò ma il suo tiro coglie l’esterno della rete. Qualche istante più tardi ancora Montecchio Gallo in percussione con Magnanelli ma la sua rasoiata taglia l’intera area di rigore senza però trovare fortune. Al 10’ è la volta del classe 2004 Rastelletti che da fuori impegna Fatone in presa bassa. Al quarto d’ora la prima occasione ospite è compiuta da Crescenzi che dal limite dell’area calcia forte sopra la traversa. Al 22’ la regina delle occasioni per gli uomini di Lilli arriva da Vegliò, che da pochi passi in seguito a corner si ritrova il pallone addosso è con il collo del piede calcia forte ma sopra la traversa. Alla mezz’ora è ancora Crescenzi che ci prova da fuori per gli ospiti ma il suo tiro a giro sfila fuori. Al 36’ doccia fredda per i padroni di casa quando fa traversone di vispo Mongielli arriva il vantaggio degli uomini di Mobili con un colpo di testa di Trabelsi dove Andreani nulla può.

Nella ripresa girandola di cambi per entrambe le squadre che non fa abbassare i ritmi di gioco. In avvio Torelli batte in porta ma Fatone blocca in presa bassa. Al 10’ con i locali sbilanciati alla ricerca del pari Mongiello in contropiede prova a far male ma Paoli devia il suo tiro in corner. Il Montecchio Gallo va vicino al goal del pari con Fiorani che sotto porta non riesce a deviare un traversone di Nobili. Pareggio che arriva però alla mezz’ora con Bardeggia bravo a procurarsi e a trasformare un calcio di rigore. Nel finale il Montecchio Gallo va vicino al 2-1 quando in seguito a punizione del subentrato Eugenio Dominici, prima Sciamanna colpisce a rete di testa ma Fatone si salva con i piedi da due passi, poi nella respinta Peroni calcia a lato dal limite dell’area. Termina così il cammino del K-Sport mentre Chiesanuova ospiterà il Castelfidardo nella semifinale playoff.