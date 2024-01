Ternana-Cittadella 3-1, trionfo Fere al Liberati

Terni, 20 gennaio 2024 – La Ternana torna alla vittoria dopo oltre un mese ed il successo – primo del 2024 – è molto pesante anche perché ottenuto contro il sorprendente Cittadella, che al “Liberati” ha interrotto la striscia di 9 risultati utili. Autentico mattatore della gara è stato Gaston Pereiro, arrivato a Terni in settimana dal Cagliari, che ha dato una marcia in più alle fere firmando due assist e la terza rete con la quale è stato messo in ghiaccio il risultato. Il tecnico Breda ha operato molti cambiamenti, sia nel sistema di gioco che è passato al 3-5-2, sia negli interpreti. Oltre a Pereiro, infatti, hanno giocato dall’inizio anche De Boer, Faticanti, Pyyhtia e Mantovani mentre Diakite è andato in panchina, non per scelta tecnica ma perché il francese è prossimo alla cessione al Palermo. All’inizio la Ternana è stata salvata dai legni, col palo di Pittarello al 4’ e la traversa dal 7’ di Cassano, dopo errori della difesa. Le fere hanno reagito immediatamente e dopo un’occasione avuta da Raimondo al 16’, sono passate in vantaggio con un colpo di testa in area di Carboni al 22’ su assist perfetto di Pereiro. Al 32’ il portiere del Cittadella ha evitato il raddoppio delle fere respingendo un tiro ravvicinato di Casasola. I veneti, però, pareggiano al 40’ con Pandolfi che capitalizza al massimo una grossa indecisione di Sorensen in area. La Ternana non demorde e raddoppia dopo appena 20 secondi dall’inizio del secondo tempo con una bella rete di Lucchesi ottimamente servito dal solito Pereiro. L’uruguaiano è strepitoso, e al 16’ firma la terza rete con un controllo di palla di classe e una pennellata imprendibile per Kastrati. Le fere gestiscono il risultato guadagnando tre punti preziosi. Giornata particolare per il portiere Iannarilli che ha festeggiato le 200 presenze in rossoverde, ricevendo un premio dal presidente della Ternana Guida.

Tabellino

3–1

TERNANA (3-5-2): Iannarilli, Mantovani (38’ st Boloca), Sorensen, Lucchesi, Casasola (29’ st Favasuli), De Boer, Faticanti (29’ st Distefano), Pyyhtia, Carboni, Pereiro (29’ st Laboiko), Raimondo (22’ st Favilli). A disp.: Brazao, Vitali, Boloca, Diakite, Capuano, Favasuli, Luperini, Zubereck, Dionisi. All. Breda

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati, Salvi, Pavan, Negro, Carissoni, Vita, Danzi (14’ st Angeli), Carriero (23’ st Mastrantonio), Cassano (23’ st Baldini), Pandolfi (36’ st Magrassi), Pittarello (14’ st Maistrello). A disp.: Maniero, Frare, Rizza, Giraudo, Amatucci, Tessiore, Kornvig. All. Gorini

ARBITRO: Monaldi di Macerata

MARCATORI: 22’ pt Carboni, 40’ pt Pandolfi, 1’ st Lucchesi, 16’ st Pereiro

NOTE: Spettatori 4.054 (32 ospiti). Ammoniti: Carboni, Carissoni, Negro, Pereiro, De Boer. Angoli: 5 a 8. Recupero: 1’ e 5’