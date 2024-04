Ternana-Modena 0-0, Iannarilli salva la Fere

Terni, 6 aprile 2024 – Una prestazione eccezionale. È quella di Innarilli che in moltissime occasioni salva la Fere e permette alla squadra di non subire gol in una gara a dir poco difficile. Allo stadio Liberati Ternana-Modena termina a reti inviolate, 0-0.

18 foto Ternana-Modena, le foto della partita (Pianetafoto)

Tabellino

Ternana-Modena 0-0

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Boloca (46' Dalle Mura), Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini, Faticanti (54' Distefano), Pyyhtia (66' Raimondo), Carboni; Favilli (54' Amatucci), Pereiro (66' . A disp.: Franchi, Zoia, Sorensen, Dalle Mura, De Boer, Raimondo, Labojko, Favasuli, Dionisi, Marginean. All.: Breda

Modena (3-4-2-1): Seculin; Ponsi (78' Riccio), Zaro, Pergreffi; Santoro, Magnino, Palumbo, Cotali (67' Oukhadda); Tremolada (67 Bozhanaj), Duca (57' Di Stefano); Gliozzi (57' Abiuso). A disp.: Gagno, Leonardi, Battistella, Strizzolo, Mondele, Corrado. All.: Bianco

Arbitro: Gualtieri di Asti Ammoniti: Cotali, Boloca, Faticanti, Zaro, Pergreffi. Angoli: 5 a 3. Recupero: 0' p.t., 4' s.t.