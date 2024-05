Terranuova, pari per la D. Bega regala la semifinale

TERRANUOVA

1

SIGNA

1

TERRANUOVA (4-2-3-1): Fedele, Cappelli, Petrioli (50’ Viganò; 109’ Ceppodomo), Bega, Saitta, Cioce, Marini (77’ Taflaj), Privitera, Sacconi, Massai, Mannella.

All. Becattini.

SIGNA (4-3-2-1): Crisanto, Pampalone, Capochiani (106’ Bezzini), Diegoli, Tempestini, Franzoni, Giuliani (79’ Alesso), Dallai (82’ Innocenti), Tempesti, Coppola, Cellai.

All. Scardigli.

Arbitro: Solito di Piombino

Reti: 57’ Bega rig., 89’ Tempesti rig.

Note: ammoniti Tempesti, Coppola, Taflaj. Espulso Diegoli e Becattini. Angoli 9-6.

PONTASSIEVE - AlCcomunale di Pontassieve non si va oltre l’1-1 e il Terranuova Traiana vince la finale regionale playoff, forte del miglior piazzamento in campionato. Si tratta della seconda volta in due anni che centra questo traguardo. Il Signa, in dieci uomini dal 30’ del secondo tempo, non riesce ad agguantare l’obiettivo della vittoria. La gara si fa subito vibrante con Sacconi che dopo 9 giri di lancetta cerca di mettere alla prova Crisanto grazie ad un’intuizione di Cioce. Al 15’ è Massai che tira dritto in porta e Crisanto respinge con i piedi. Rispondono i fiorentini con Cellai al 36’, che è in posizione ottima per tuffarsi di testa, ma la palla sfila. La seconda frazione di gioco lascia spazio ad un match scoppiettante. Pampalone colpisce la palla con il braccio, rigore per il Terranuova. Al 12’ tocca a Bega calciare dal dischetto, che spiazza Crisanto e realizza il gol del vantaggio. Mischia in area al 18’ dopo un corner battuto dai canarini, la visuale per Fedele è scarsissima e a quel punto Cioce è attento a spazzare via per evitare sorprese. Alla mezzora il Signa rimane in inferiorità numerica per un rosso diretto rifilato a Diegoli. La gara riprende, Massai serve di tacco Privitera, il centrocampista tira, ma Crisanto compie un vero e proprio miracolo per difendere la porta. Poco dopo è il turno di Tempesti, che sfiora il gol andando a lambire il palo alla sinistra di Fedele. Allo scadere Saitta cade su Cellai e Solito non ci pensa due volte ad assegnare il calcio di rigore per i ragazzi di Scardigli. Tocca a Tempesti, che riesce a trasformare. Tutto da rifare per i biancorossi, che speravano di chiuderla in 90’. Le due squadre vanno ai supplementari sfinite. Polemiche dalla tifoseria terranuovese per un mancato rigore in favore di Sacconi e soci, quando Viganò viene messo giù in area da due giocatori del Signa. Tante palle gol sprecate dai ragazzi di Becattini, che non riescono ad insaccare. Al 120’ un altro rigore per il Terranuova. Crisanto anche stavolta sbarra la strada i valdarnesi dicendo no a Taflaj. Poi il fischio finale, che consente al Terranuova Traiana di accedere alla fase nazionale. Prossimi avversari i laziali del W3 Maccarese, sconfitti dall’Amatrice Rieti. Gara di andata il 26 maggio al Matteini.

Francesco Tozzi