Terranuova per l’impresa. Caccia alla finale di coppa

di Francesco Tozzi

"Giocare una semifinale non capita tutti i giorni. È una partita molto importante, un appuntamento a cui ci faremo trovare pronti". Mattia Privitera (nella foto a sinistra) ha le idee chiare sulla partita che attende oggi il Traiana. Il centrocampista, approdato in riva al Ciuffenna i primi di dicembre e autore del gol vittoria contro la Sinalunghese, carica così i compagni di squadra, che si apprestano a scendere in campo per l’ultimo match del 2023. Alle 15 al Matteini il club di piazza Coralli affronterà il Firenze Ovest nella gara unica valevole per la semifinale di Coppa Italia Dilettanti. L’ultimo confronto tra le due compagini risale al 1 novembre scorso, quando allo stadio Giuseppe Paoli di Brozzi finì 1-1 con le reti di Mannella e Bourezza. Si tratta del recupero della partita inizialmente programmata per mercoledì 13 dicembre e rinviata a causa dell’indisponibilità della terna arbitrale, coinvolta in un incidente stradale. In caso di parità al 90’, verranno disputati i tempi supplementari.

Persistendo la parità, la partita si prolungherà fino ai calci di rigore. La finale regionale si terrà mercoledì 7 febbraio 2024 alle Due Strade di Firenze, poi la vincente della fase regionale accederà alla fase nazionale e la finalissima avrà luogo mercoledì 17 aprile, sempre alle Due Strade. Un impegno, quello di coppa, che non è mai stato sottovalutato dalla dirigenza biancorossa. La vincente del torneo, infatti, sarà promossa al campionato nazionale dilettanti di Serie D.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

TRAIANA (4-2-3-1): Fedele, Minatti, Petrioli, Cioce, Saitta, Bega, Mannella, Privitera, Ortiz Lopez, Massai, Sacconi. A disp.: Antonielli, Arnetoli, Senzamici, Cappelli, Mascia, Saputo, Taflaj, Viganò, Ceppodomo. All.: Becattini (foto a destra).

FIRENZE OVEST (4-3-1-2): Fiaschi, Marseglia, Diarra, Margheri, Zefi, Ciofi, Giannini, Bartolozzi, Bourezza, Iaquinandi, Nieri. A disp.: Daddi, Razzoli, Tassi, Bertacchi, Vanni, Piazza, Vettori, Kame, Lazzeri. All.: Gardellin.

Arbitro: Mascelloni di Grosseto (Furiesi-Mbouna Temfack).