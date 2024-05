Terranuova, riparte l’assalto alla D. Stadio esaurito: le scelte di Becattini

di Francesco Tozzi

L’attesa sta per finire. Dopo due settimane il Traiana scende nuovamente in campo per la semifinale di andata degli spareggi nazionali contro i laziali della W3 Maccarese. In palio c’è il lasciapassare per la serie D ed è previsto il tutto esaurito allo stadio comunale, tra tifosi biancorossi e ospiti. I terranuovesi si sono guadagnati l’accesso alla fase interregionale dopo il pareggio per 1-1 con il Signa al comunale di Pontassieve lo scorso 12 maggio, risultato che ha consentito ai ragazzi di Becattini di proseguire il percorso grazie al miglior piazzamento in campionato rispetto ai canarini. Sono state giornate intense di allenamento per Sacconi e soci, tra il Matteini e il centro sportivo Brandini Galasso. Adesso si entra nella sfida vera e propria e come ha ripetuto più volte mister Becattini si capirà dalla partita di oggi e dalla gara di ritorno che si terrà domenica prossima se la squadra sente davvero stretta l’Eccellenza e desidera tornare quindi in quarta serie. I valdarnesi possono vantare una difesa di ferro.

Quello del Traiana è risultato essere il terzo miglior reparto difensivo tra tutte le squadre di Eccellenza italiane, il primo del girone B toscano con sole 13 reti al passivo.

C’è da aspettarsi che Becattini serri le fila, visto che la Maccarese, oltre ad essere arrivata prima a 76 punti nel girone A laziale, possiede sulla carta un attacco di tutto rispetto. Ben 87 sono infatti i gol messi a segno in campionato dalla compagine della provincia di Roma, 43 dei quali dal capocannoniere Alessio Damiani. Si parla quindi di numeri da capogiro. Il destino vuole però che il tecnico dei bianconeri Colantoni non possa fare affidamento sul suo gioiello più prezioso. Damiani, infatti, almeno per l’andata, non sarà della sfida essendo squalificato. La Maccarese, oltretutto, ha sì infilato una quantità impressionante di gol, ma allo stesso tempo ne ha subiti tantissimi, una quarantina. Ed è proprio qui che il trainer valdarnese vorrà inserirsi, cercando di bucare la difesa dei romani. Per il Traiana, al netto di Ortiz per il quale la stagione si è ormai chiusa da qualche settimana, potrebbe essere in forse la partecipazione di Viganò, che nella gara contro il Signa dovette lasciare il campo anzitempo per un problema muscolare. Si qualificherà al turno successivo la squadra che al termine dei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti o, in caso di parità, il maggior numero di gol in trasferta.

COSÌ IN CAMPO (ore 16)

TRAIANA (4-2-3-1): Fedele, Cappelli, Petrioli, Bega, Saitta, Cioce, Marini, Privitera, Sacconi, Massai, Mannella. A disposizione: Antonielli, Arnetoli, Minatti, Senzamici, Neri, Mascia, Ceppodomo, Taflaj, Viganò.

All. Becattini.

W3 MACCARESE (4-3-3): Oliva, Catese, Fè, Carta, Starace, Citro, Ferrari, Buffolino, Regis, Di Giovanni, Madeddu. A disposizione: Iurgens, Pieri, Bernardi, Tisei, Covarelli, Ferraro, Russo, Andriani, Guiducci.

All. Colantoni.

Arbitro: Chindamo di Como.