Terranuova Traiana ferma il Livorno: 1-1 al Matteini, festa amaranto per la promozione in Serie C

TERRANUOVA TRAIANA1LIVORNO1

TERRANUOVA TRAIANA (4-2-3-1): Timperanza; Senzamici (38’ s.t. Sacconi), Bega, Saitta, Lischi (45’ s.t. Cappelli); Mannella, Degl’Innocenti; Zhupa, Privitera (30’ s.t. Tassi), Massai; Iaiunese. A disposizione: Morandi, Petrioli, Castaldo, Dini, Cardo, Palazzini. All. Becattini

LIVORNO (3-4-2-1): Cardelli; Risaliti, Brenna, D’Ancona (1’ s.t. Botrini); Calvosa (36’ s.t. Bacciardi), Bellini, Hamlili (36’ s.t. Arcuri), Bonassi; Russo (38’ s.t. Frati), Malva (23’ s.t. Marinari); Rossetti. A disposizione: Tani, Lucia, Borri, Parente. All. Indiani

Arbitro: De Stefanis di Udine (Fragiacomo-Rufrano)

Reti: 9’ p.t. Iaiunese 27’ p.t. Bonassi

Note: ammoniti Privitera, Zhupa, Bellini, Bonassi, Rossetti, Lischi. Angoli 1-2. Recupero 2’ p.t. e 3’ s.t.

Spettatori: circa 1500

MONTEVARCHI - Un punto prezioso per il Terranuova Traiana, che ferma 1-1 il Livorno al Matteini, lo stadio di Montevarchi che ha ospitato la gara per decisione delle autorità. Ciò che non si può fermare è la festa degli amaranto per la promozione in serie C con quattro giornate d’anticipo, grazie alla sconfitta del Foligno ad opera dell’Orvietana.

Per quello che si è visto in campo, un risultato equilibrato dal punto di vista delle prestazioni. Becattini cambia assetto rispetto alle ultime quattro gare inserendo Lischi, Zhupa e Senzamici dal primo minuto.

Zhupa getta immediatamente il cuore oltre l’ostacolo presentandosi dalle parti di Cardelli, che però riesce a controllare. Dopo 3 minuti Russo prova la conclusione in un duello con Saitta, ma la palla finisce alta sopra la traversa.

Un errore di Degl’Innocenti spaventa la compagine valdarnese perché ne approfitta con furbizia Malva, a cui Timperanza si oppone in modo provvidenziale. Al 9’ è ancora Zhupa che trova il pertugio lungo l’out di sinistra, scaglia una diagonale rasoterra in area e Iaiunese riesce così a trafiggere Cardelli segnando il gol del vantaggio.

Alla mezzora Bonassi risponde facendo centro, spiazzando l’estremo difensore del Terranuova. I padroni di casa non ci stanno e replicano con un’occasione d’oro al 36’ di Massai, che calcia incredibilmente fuori.

Alla ripresa si segnala un altro errore dei biancorossi, stavolta di Bega, di cui approfitta Russo, ma la sfera percorre tutta l’area infrangendosi sul fondo.

Il resto della gara non riserva troppe emozioni. Tuttavia non sorridono al Terranuova i risultati provenienti dagli altri campi, che ad oggi spingono i biancorossi in retrocessione diretta.

Francesco Tozzi