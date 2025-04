Terranuova Traiana: pareggio con Livorno non basta, retrocessione vicina

"Il rammarico non è per quello che si è visto in campo, ma per il fatto che, nonostante questo punto con il Livorno, siamo virtualmente retrocessi". Classifica alla mano, Marco Becattini non riesce ad esultare. Non è bastata l’impresa dell’1-1 con la neopromossa in serie C. I risultati dagli altri campi non hanno sorriso al Terranuova Traiana, che attualmente ha dietro di sé solo la Fezzanese. "Non dico che il Livorno non meritasse la vittoria, perché ha avuto 3 o 4 occasioni nitide - ha spiegato l’allenatore analizzando la partita - in cui Timperanza è stato bravo. Mettiamoci poi anche Massai, che allo scadere della prima frazione ha calciato fuori davanti al portiere. Se pensiamo che all’andata abbiamo perso 5-0, possiamo essere orgogliosi del cammino che stiamo facendo. Quello che fa male è che sabato eravamo quartultimi, mentre dopo il punto con il Livorno, che non tutti riescono a strappare, siamo in zona retrocessione". Becattini ha evidenziato la prestazione di Iaiunese che, salito a quota 9 gol stagionali, è riuscito a tenere testa alla retroguardia amaranto. Tra l’altro, in due campionati di serie D, è l’unico giocatore del Terranuova ad aver bucato la difesa labronica. Adesso si apre un rush finale con 4 scontri diretti: Poggibonsi, Flaminia, Figline e Sangiovannese. "D’ora in poi il destino è nelle nostre mani, se retrocederemo vorrà dire che lo abbiamo meritato".