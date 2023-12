TERRANUOVA VINCE DI MISURA SUL SINALUNGHESE

TERRANUOVA

SINALUNGHESE

TERRANUOVA (4-2-3-1): Fedele, Minatti (37’st Cappelli), Petrioli (26’st Ceppodomo), Cioce, Saitta, Bega, Mannella, Privitera, Ortiz Lopez (26’st Taflaj), Massai, Sacconi.

Panchina: Antonielli, Arnetoli, Senzamici, Mascia, Saputo, Viganò. Allenatore Becattini.

SINALUNGHESE (4-3-3): Marini, Celestini (42’st Corsetti), Bardelli, Salvestroni, Ferrante, Ibojo, Chiti (14’st Ajdini), Viligiardi, Fiaschi (14’st Iasparrone), Bucaletti, Cicali.

Panchina: Riccio, Canapini, Ghini, Landi, Piccardi, Pinsuti. Allenatore Pezzatini.

Arbitro Piciucco di Campobasso (Barretta-Spiniello).

Rete: 13’st Privitera

Note – Espulso Salvestroni per doppia ammonizione. Ammoniti Chiti, Iasparrone, Ibojo. Angoli 8-2. Recupero 1’ p.t. e 3’ s.t.

TERRANUOVA – Si chiude con una sconfitta di misura a Terranuova Bracciolini il 2023 della Sinalunghese che cede a causa di un gol ad inizio ripresa e nonostante una buona prestazione. La gara era iniziata con i padroni di casa pericolosi con Ortiz, che all’8’ calcia verso la porta, facendo scattare il primo brivido a capitan Marini. Dopo risponde Viligiardi, autore del gol decisivo sette giorni prima contro la Baldaccio, ma il tiro è centrale e Fedele blocca. Terranuova pericoloso ancora con Sacconi poco prima del quarto d’ora. L’attaccante di casa ci prova da fuori e sorprende Marini ma il suo destro si stampa sulla traversa. La gara prosegue senza troppe emozioni, fin quando Cicali, ieri titolare, verso la fine della prima frazione di gioco, impegna il portiere di casa con una difficile parata. Nel finale la formazione di casa sfiora la rete: corner di Mannella, Ortiz colpisce il pallone di testa indirizzandolo però sull’esterno della rete. Al rientro in campo il match scorre con il Terranuova che cerca di farsi spazio e la Sinalunghese che si difende bene cercando di ripartire. A sbloccare il risultato è però il Terranuova Traiana con Privitera che sblocca una sfida equilibrata cambiando l’inerzia del match. I padroni di casa cercando il raddoppio ma la Sinalunghese, che resta in dieci poco dopo per un doppio giallo (dubbio) a Salvestroni, ci prova fino in fondo ancora con Viligiardi. Non basta però.