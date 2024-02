"Terre, è soltanto l’inizio"

La prima squadra modenese a fare festa in questo 2024 è stata sabato il Terre di Castelli, che ha messo in bacheca la Coppa Italia d’Eccellenza battendo 4-2 il Gambettola, terza modenese a riuscirci dopo Finale e Castelfranco. Ora i ragazzi di Domizzi giocheranno in trasferta nel primo turno del tabellone nazionale il 14 febbraio sul campo della vincente della finale toscana fra Sporting Cecina e Terranuova Traiana (mercoledì 7 si gioca a Firenze), poi il 28 il ritorno a Castelvetro.

"Siamo davvero soddisfatti – spiega il vice presidente Alessandro Luppi – per questo trofeo. È stata una finale anomala decisa dagli episodi, come il loro rigore dubbio dell’1-0 e il rosso al loro giocatore sul 2-0, che se fosse successo a noi avremmo contestato allo stesso modo. La Coppa è un premio per tutti quelli che hanno creduto a questo progetto in estate e anche un punto di partenza, visto che siamo in corsa per tutti gli obiettivi con una rosa all’altezza. L’anno scorso è salita in D una delle due perdenti le semifinali nazionali, visto che le altre 3 erano già promosse, per questo se andiamo avanti il discorso si fa interessante. Una dedica? Per tutti quelli dietro le quinte del progetto Terre di Castelli, per le nostre affiliate Visport e Maranese e per chi si vede meno ma è fondamentale. Speriamo con loro di festeggiare qualcosa di più importante a fine stagione…". Dopo tanti anni di A da giocatore, per Mister Maurizio Domizzi è stato comunque un sabato speciale. "Sono felicissimo per i ragazzi e per la società – le sue parole – penso che alla fine la vittoria sia meritata perché nei 120’ abbiamo creato di più del Gambettola, eravamo partiti meglio, subendo però il contraccolpo dello 0-1, poi ci siamo salvati col 2-2 dallo 0-2 grazie a due giocate dei singoli. Ora fra recuperi e coppa ci attende un mese durissimo, con 6 gare ravvicinate che toglieranno energie. Ma siamo lì e vogliamo ballare, abbiamo qualche chance di restare attaccati anche a una super Cittadella e vogliamo provarci sui due fronti, perché se arrivi ai quarti di coppa si possono innescare i sogni…".

Davide Setti