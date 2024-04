Terre ko, secondo posto a rischio

terre di castelli

0

colorno

1

TERRE DI CASTELLI: Auregli, Gargano, Saccani, Carta, Dembacaj, Hajbi, Bruno, Pampaloni (72’ Stanco), Esposito L. (80’ Prandini), Malo (61’ Hoxha), Scarlata (61’ Iori). A disp.: Venturelli, Cornia, Ben Driss, Ferrari, Esposito E. All. Domizzi

COLORNO: Cattabiani, Toma, Renzetti (79’ Pelagatti), Morrone (69’ Della Valle), Setti, Bersanelli, Piscicelli (86’ Mariniello), Pesagno, Delporto (90’ Lessa Loko), Lorenzani, Carrasco (60’ Pelagatti). A disp.: Monteverdi, Manghi, Castagnetti, Denti, Lo Re. All.: Galli

Arbitro: Cavalazzi di Lugo

Reti: 66’ Setti

Note: ammoniti Carta, Dembacaj, Toma, Mariniello

Secondo ko di fila (un punto in 3 gare) per il Terre di Castelli, agganciato al 2° posto dalla Correggese (oronero in vantaggio nello scontro diretto sui reggiani) e ora per andare diretti in finale playoff bisogna vincere domenica con la Cittadella. Al 66’ si sblocca la partita, punizione laterale del Colorno sulla quale libera la difesa locale ma irrompe Setti che in girata infila la rete di Auregli, apparso nell’occasione un pelo in ritardo.