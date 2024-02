Terremoto Maceratese. Avanti tutta con Ruani

L’ufficialità non è ancora arrivata, ma Pieralvise Ruani guiderà la Maceratese domenica in casa contro il forte K-Sport Montecchio Gallo secondo in classifica e, salvo cataclismi, farà da traghettatore fino a fine stagione. Il presidente Alberto Crocioni in queste ore ha ricevuto auto candidature, suggerimenti, proposte (sono circolati vari nomi, ad esempio quello di Gastone Mariotti) ma è propenso a scegliere la linea interna. Effettivamente appare logica visto che al termine di questo travagliato torneo di Eccellenza rimangono giusto nove incontri. Una volata comunque delicata perché, se è vero che la Maceratese nona con 30 punti è solo a 3 lunghezze dai playoff, è vero che ne possiede altrettanti di dote sulla zona playout assolutamente da evitare.

L’ex attaccante Ruani, classe 1971 e papà dell’under Edoardo, lascia così la conduzione della Juniores biancorossa e lo fa con il gruppo al comando del girone B regionale, +2 su Portuali Dorica che però ha già osservato il turno di riposo. Vedremo se utilizzerà anche con i grandi il modulo 4-3-3, oppure se invece si adatterà alle caratteristiche dei calciatori a disposizione. Di certo sarebbe il caso di dare un gioco arioso e veloce alla squadra, ma a questo punto del campionato la priorità è badare al sodo e fare più punti possibile. Ruani non avrà il doppio incarico, la società infatti è orientata ad affidare la Juniores a Federico Ricci, in queste settimane vice di Dino Pagliari e ad inizio stagione allenatore dei Giovanissimi Cadetti.

an. sc.