Terza cat. Finale. Il Vescovado vince e fa il tanto atteso salto di categoria

VESCOVADO

2

QUERCEGR.

1 (DTS)

MONTERONI D’ARBIA - Esplode la gioia del Vescovado, che in virtù del risultato di ieri pomeriggio nella finale playoff contro un ottimo Quercegrossa ottiene la promozione in Seconda categoria. Sarebbe stato sufficiente anche il pari al 120’ per conquistare il salto di categoria, però la formazione allenata da Gianni Raveggi ha fatto ancora di più, battendo rivali dalle importanti potenzialità e capaci di dare battaglia quasi fino al termine per capovolgere l’iniziale verdetto. Il Vescovado si è infatti portato in vantaggio e ha poi subito il pareggio del Quercegrossa: 1-1 il risultato al 90’. Ma ai supplementari una azione personale ha determinato il successo e il trionfo del Vescovado, che esulta per l’avvenuto salto in Seconda grazie all’apporto della società e degli atleti del collettivo di mister Raveggi. Un’affermazione con annessa Promozione che riempie di orgoglio l’ambiente di Vescovado.