Terza categoria. A San Quirico arriva il Pitigliano. Sfida da playoff

Sedicesimo turno di campionato in Terza categoria con l’importante match, nonché derby, tra San Quirico e Pitigliano: seconda (28 punti) contro quinta (25 punti) per un’importante opportunità per migliorare la propria posizione playoff. La capolista Paganico (34 punti) ospita invece lo Sticciano, nono, avversario non proprio complicato per i bianconeri, mentre dietro il Ribolla attende l’Atletico Grosseto. La Virtus Amiata invece ospita il Civitella. Due partite che potrebbero regalare punti alle padrone di casa. Sfida interessante quella tra Orbetello Scalo ed Alta Maremma, settima contro sesta in classifica con entrambe a caccia dei tre punti. Il programma: Capalbio-Batignano, Orbetello Scalo-Alta Maremma, Paganico-Sticciano, Ribolla-Atletico Grosseto, San Quirico-Aurora Pitigliano, Semproniano-Braccagni, Virtus Amiata-Civitella.