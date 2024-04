Terza categoria. Alla Virtus Amiata il big match. Il Paganico è di nuovo secondo

La Virtus Amiata sbanca il campo del San Quirico di Sorano facendo suo lo scontro diretto e mettendo le basi per la promozione in Seconda categoria. Il team di Nicola Pedone infatti ad oggi ha 4 punti di vantaggio sul Paganico e sei sul San Quirico a tre giornate dalla fine anche se domenica gli amiatini osserveranno il turno di riposo. Tutto è ancora in ballo per il titolo di Terza ma la Virtus resterà in vantaggio anche riposando domenica.

La classifica: Virtus Amiata 60, Paganico 56, S. Quirico 54, Alta Maremma 41, Ribolla 39, Pitigliano 39, Braccagni 37, Civitella 35, Orbetello Scalo 32, Sticciano 27, Scansano 26, Atl. Grosseto 24, Capalbio 22, Batignano 22, Semproniano 9.