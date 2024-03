Terza categoria. Allungo Punta Marina. Coyotes di misura. Tris della Compagnia

Non gioca il Mezzano, per impraticabilità di campo, e il Punta Marina allunga a +7 in testa al girone A di Terza grazie alla sofferta vittoria (2-1) di Camerlona. Decisivo per gli adriatici, al quarto d’ora della ripresa, il 16º gol in campionato – capocannoniere solitario – di Raffaelle Boccia. Conferma il terzo posto, pur dovendo ancora riposare, la Compagnia dell’Albero dopo il buon 3-0 a Santo Stefano contro l’Atlas, non demordono i Coyotes che vincono di misura (1-0) sul Bisanzio con la 9ª marcatura stagionale di Baldi. Cambia la capolista, invece, nel girone B con il Brisighella fermato sul 2-2 dal Biancanigo che pareggia al 6’ di recupero con Ossani. Brisighella così scavalcato dal Prada (foto, il tecnico Francia) e raggiunto dallo Sporting Lugo, entrambe vittoriose 1-0 su Vatra e Villanova. Risultati (21ª giornata). Girone A: Atlas-C. dell’Albero 0-3, Bisanzio-Coyotes 0-1, Carpinello-Monti 3-3, J. Cervia-P. Corsini 3-1, Mezzano-S. Romagna rinv., Pol. Camerlona-P. Marina 1-2. Riposa: E. Mattei. Classifica: P. Marina 47; Mezzano 40; C. Albero 35; Coyotes 34; Carpinello 32; J. Cervia 28; Atlas 27; Camerlona 25; P. Corsini 19; S. Romagna, E. Mattei 16; Bisanzio 15; Monti 10. Girone B: Biancanigo-Brisighella 2-2, Giovecca-P. L. Reda 0-3, Marradese-Lectron 3-0, Ulisse&Penelope-Lugo 0-3, Vatra-Prada 0-1, Villanova-Sp. Lugo 0-1. Riposa: M. Bubano. Classifica: Prada 42; Brisighella, Sp. Lugo 41; P. L. Reda 40; Lugo 30; Biancanigo 26; Giovecca 24; Villanova 22; Vatra 21; Marradese 20; M. Bubano 18; Ulisse&Penelope 17; Lectron 11.

u.b.