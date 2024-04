Terza categoria. Ancora lo spezzatino per la 24ª giornata. Campionati nel vivo

Dopo la sosta per la Pasqua tornano anche i campionati di Terza categoria. Sia nel girone B di Lucca sia in quello unico di Massa Carrara siamo giunti alla 24ª giornata (la 9ª di ritorno). Sabato ricco con tante partite importanti per definire la classifica sia in testa e in zona playoff sia in coda. Nel raggruppamento lucchese oggi per le versiliesi ci sono alle ore 14.30 Veneri-Bargecchia, alle 15 Retignano-Spianate (al “Macchiarini-Ricci“) ed alle 15.30 Sant’Alessio-Stiava (a Carignano). Sarà invece il "monday-night" Sporting Forte dei Marmi-Calcistica Popolare Trebesto alle 20.30 in via Versilia.

Nel girone apuano invece il turno è inziato già ieri sera con due anticipi, fra cui SalaVetitia Seravezza FC-Vallizeri al “Buon Riposo“ di Pozzi. Oggi, con fischi d’inizio alle 15.30, il programma delle versiliesi si completa poi con Gragnolese-Sporting Marina (al “Castel dell’Aquila“ di Gragnola-Fivizzano) e Monti-Montagna Seravezzina (al “Don Bosco“ di Monti-Licciana Nardi).