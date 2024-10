Terza Categoria. Anticipo con Casenuove Gambassi e Ponzano. Ecco le altre sfide della seconda giornata

Saranno Casenuove Gambassi e Ponzano ad aprire il weekend di Terza Categoria. Entrambe scenderanno in campo oggi alle 21 per la seconda giornata del girone B di Pisa. I primi al Gonnelli di Gambassi ospiteranno il Città di Montopoli, mentre il Ponzano sarà a Pontedera contro il Casteldebosco. Nello stesso raggruppamento domani alle 15.30 il Giovani Fucecchio 2000 se la vedrà con l’Atletico Le Melorie, mentre alle 16.10 il Ponte a Elsa riceve La Borra. Bianconeri ed empolesi si ritroveranno di fronte già lunedì alle 20.45 a Fucecchio per il ritorno del primo turno di Coppa Provinciale di Firenze (all’andata prevalse il Ponte a Elsa per 3-0). Chiuderà la giornata pisana il Calasanzio domenica alle 15.30 sul campo della Polisportiva Monteserra. Girone A di Firenze: dove domani alle 15 il Serravalle sarà sul campo del San Vincenzo a Torri, mentre alle 15.30 il Marcialla City riceverà Peretola 1873. Domenica il Capraia ospiterà alle 15.30 al Brandani di Montelupo il Malmantile e lunedì alle 21.15 sullo stesso campo il Cortenuova se la vedrà col Quinto. Le due gare di domani: alle 15.30 Sporting Lazzeretto e Galleno; il team di Peruzzi attende la visita dell’Olimpia Pistoiese. Quello di Ricci cercherà riscatto contro l’Atletico Marginone. (Nella foto: Luca Volpini del Casenuove Gambassi)