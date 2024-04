TERZA CATEGORIA. Atletic Frampula e Bagnolo in vetta con l’Alfero Bagnolo e Atletic Frampula tornano in testa alla classifica di Terza Ravenna con vittorie di misura, mentre il Bertinoro sorprende battendo l'Alfero. Risultati e marcatori della 24° giornata confermano la lotta serrata per la vetta.