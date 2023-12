Terza Categoria. Avane, sesta ’sinfonia’. Frana in casa il Capraia

Una squadra al comando, una in piena zona play-out e un’altra ad un solo punto dagli spareggi promozione. Questo, dopo l’ultimo weekend, l’ottimo bilancio del girone B del campionato di 3ª Categoria di Pisa per quanto riguarda le squadre del circondario. Partiamo dall’attuale capolista Avane, capace di far suo il derby con il Giovani Fucecchio, ottavo con 9 punti, e centrare così la sesta vittoria di fila che la proietta a quota 22. Decisive le reti di Giorgetti e Villagran. A 3 lunghezze dai gialloneri di mister Coppola troviamo La Corte, che dopo 6 successi in altrettante partite, viene inchioda sullo 0-0 dal Ponte a Elsa. Un ottimo pari per i ragazzi di mister Bagnoli, che pur scivolando al 4° posto, scavalcati dal Perignano che ha regolato 4-2 il Ponzano (reti gialloblù empolesi di Cantini e Mantelli), restano in piena zona play-off con 15 punti. Brusca frenata, invece, nella corsa per un posto agli spareggi promozione per il Calasanzio, superato 1-0 in casa dal Freccia Azzurra terzultimo e mai vittorioso prima della sfida di Pagnana. Adesso il team di Lazzoni è atteso sabato alle 14.30 dal recupero della 5ª giornata (rinviata per l’alluvione dello scorso novembre) sul difficile campo de La Corte.

Passando al raggruppamento A di Firenze, invece, il Capraia non va oltre l’1-1 interno con la Polisportiva Carraia (a segno Allegri) e scivola al 3° posto con 29 punti a meno 7 dalla vetta ma a sole 2 lunghezze dal Bibe 1964, che ha dovuto faticare ben oltre gli 8 minuti di recupero concessi per piegare 2-1 un ottimo Serravalle, capace di agguantare il pari con un rigore trasformato da bomber Cissè anche in inferiorità numerica. Chiudiamo con la cinquina rifilata dallo Sporting Lazzeretto al Calenzano nel posticipo di lunedì sera (tripletta di Perri e reti di Beconcini ed Ejlli) e con l’1-1 del Marcialla City a Cerbaia con l’Atletico Valdipesa, firmato da Andreotti. Domani sera di nuovo in campo per il recupero del turno rinviato per l’alluvione: alle 20.30 il Marcialla riceve l’Atletico Esperia, mentre alle 21.30 il Capraia riceve l’Atletico Valdipesa e il Serravalle sarà di scena a Firenze contro il Quinto. Infine, sabato alle 14.30 il Lazzeretto ospita la Cattolica Virtus.