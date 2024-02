Terza categoria. Biasola fa l’impresa con la Casalgrandese. Felina: pari a Vetto

In Terza categoria impresa del Biasola che supera (1-0) la capolista Casalgrandese, unico team reggiano che era ancora imbattuto. I cittadini di Palmisano imbrigliano il super attacco ospite e gioiscono al 90’ grazie alla rovesciata di Bertozzi. Non ne approfitta il Vetto bloccato sul pari interno (2-2) dal Felina seguito da oltre un centinaio di tifosi; per i locali in buca Bertucci e Briselli con un’azione di prepotenza. per il Felina in gol Costoli e Rossi. Primo hurrà del 2024 per il Puianello che cala un pokerissimo sul Collagna e impallinato già al 1’ da Coly; seguono gli acuti di Perona (2), Viani e Kokolari. Nel girone B continua la marcia del S.Ilario che supera (3-1) il Milan Club con reti di Wasim, Fall e Alves, mentre un gol di Mora lancia il Cavriago che toglie l’argento al Montebello sorpassato dalla Plaza.

Federico Prati