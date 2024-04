Terza Categoria. Cala il sipario sul campionato. A Lugo l’attesa stracittadina

Ultima di campionato in Terza, prima dei playoff. Promosse già Punta Marina e Brisighella. Nel girone A il Mezzano è già secondo come sono già certe della qualificazione Compagnia del’Albero (ospite oggi del Punta Marina), Coyotes, Carpinello, Junior Cervia, Atlas e Camerlona. Resta da definire l’ordine: tra Compagnia dell’Albero (terza) e Junior Cervia (sesto) ci sono 3 punti. Nel girone B lo Sporting Lugo è secondo assieme al Prada che, tuttavia, riposa (oltre ad essere in svantaggio 0-3, 3-1 nello scontro diretto) e non si muoverà da quota 48 mentre lo Sporting è atteso dal derbyssimo col Lugo. Lotta anche per l’ultimo posto disponibile tra Villanova e Mordano Bubano. Terza Categoria (26ª giornata, ore 15,30). Girone A: Carpinello-J. Cervia, Coyotes-S. Romagna, E. Mattei-Atlas, P. Marina-C. dell’Albero. Domani: Bisanzio-Pol. Camerlona, Monti-Mezzano. Riposa: P. Corsini. Classifica: P. Marina 57; Mezzano 48; C. Albero 40; Coyotes 39; Carpinello 38; J. Cervia 37; Atlas 29; Camerlona 27; P. Corsini 26; E. Mattei 20; Bisanzio 19; S. Romagna 17; Monti 13. Girone B: Giovecca-Vatra, M. Bubano-Villanova. Domani: Biancanigo-Ulisse&Penelope, Brisighella-Lectron, Lugo-Sp. Lugo, P. L. Reda-Marradese. Riposa: Prada. Classifica: Brisighella 53; Prada, Sp. Lugo 48; P. L. Reda 47; Lugo 42; Biancanigo, Giovecca 29; Villanova 25; M. Bubano 24; Vatra, Ulisse&Penelope 21; Marradese 20; Lectron 12.

u.b.