Terza categoria. Campionato e play off, la volata finale

Inizia la volata finale nel campionato di Terza Categoria. Dopo la sosta pasquale le squadre tornano in campo per la ventisettesima giornata. A quattro gare dalla fine della stagione regolare, nel Girone A La Lanterna guida la classifica con quattro punti di vantaggio sul Bibe 1964, sceso in campo nell’anticipo.

La squadra di Lastra a Signa ospiterà domani alle 18 il Calenzano. In trasferta le altre tre squadre in zona play-off: oggi Atletico Esperia e Sestoese; domani il Capraia. Nel Girone B, dopo l’anticipo Sandro Vignini Vicchio-Albereta ‘72, in campo tra oggi e domani le due squadre che si contendono la promozione diretta.

Questo pomeriggio, alle 15, la Sales gioca sul campo del San Paolino Caritas, mentre il Carbonile affronterà domani alle 15.30 il Londa. In zona play-off, oggi alle 15, Vaglia in casa e Cavallina in trasferta.