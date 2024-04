Terza categoria. Coppa: Castiglione ko. Campionato, le gare

In notturna, mercoledì sera, al "Nardini" di Castelnuovo, si sono affrontate Atletico Castiglione e Dallas Romagnano per la finale interprovinciale di Coppa di Terza categoria. La formazione garfagnina ha perso 7 a 8 dopo i calci di rigore. Non è bastato il gol di Pucci nei minuti regolamentari che ha risposto a Posenato per l’1 a 1; la sfida si è decisa dal dischetto, con le reti segnate da Niggi, Andreucci, Tagliasacchi, Giannecchini, Dini e Pucci; fatale è stato l’errore di Giuntini.

Intanto, dopo la sosta per le festività pasquali, riprende il campionato, con la nona giornata.

Nel girone "A" la capolista Atletico Castiglione andrà a far visita, domani, alle 14.30, alla Ligacutiglianese. Le altre gare, in programma sempre sabato, saranno: alle 14.45 Pieve San Paolo - Lucca Ovest; alle 15 New Team - Coreglia; mentre alle 15.30 si affronteranno: Baston Villa Qrv - Sporting Vagli, Cascio - Casciana Poggio, Filicaia Diavoli Rossi - Atletico Fornoli e Villa Basilica - Lammari.

Nel girone "B" bella sfida al vertice tra Morianese e Valfreddana, con la capolista che, domani, alle 15.30, proverà a tornare al successo. Le altre gare in programma domani sono: alle 14.30 Veneri - Bargecchia; alle 15 Retignano - Spianate; alle 15.30: Folgore Segromigno Piano - Farneta, Sant’Alessio - Stiava, San Lorenzo - Atletico Marginone e Vorno - Aquila Sant’Anna. Lunedì, alle 20.30, il posticipo tra Sporting Forte dei Marmi e Calcistica Popolare Trebesto.

Alessia Lombardi