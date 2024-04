Terza categoria. Coppa, finale tra. Lugo 1982 e Mezzano

In attesa dei playoff, nei quali sono impegnate entrambe, oggi pomeriggio alle 16 al "Ragazzini" di Granarolo Faentino (arbitra Giacomo Frassineti di Faenza), Lugo 1982 e Mezzano si daranno battaglia per conquistare l’ottava edizione del Memorial Franco Vitali, ovvero la coppa provinciale di Terza Categoria. Le due squadre, una del girone A (il Mezzano) e l’altra del B, hanno raggiunto la finalissima vincendo entrambe ai rigori la semifinale: il Lugo 7-5 sui Coyotes, il Mezzano ha vinto col Brisighella 6-3. In precedenza i lughesi avevano eliminato Porto Corsini (4-3), Camerlona (3-1) e Atlas (3-3 e 1-0). I granata, invece, si erano sbarazzati di Junior Cervia (1-0), Villanova (4-0) e Prada (4-1 e 3-2). In caso di parità al 90’ si giocheranno i supplementari, poi nel caso di ulteriore parità, si batteranno i calci di rigore.

u.b.