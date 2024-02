Terza categoria - coppa fringuelli. La Lanterna- Sandro Vignini è la finale

Sarà La Lanterna-Sandro Vignini Vicchio la finale della Coppa Fringuelli di Terza Categoria. Nella semifinale disputata mercoledì sera in notturna La Lanterna allenata da Kilian Materassi ha superato in casa la Sales con il punteggio di 2-1. A "La Guardiana" di Lastra a Signa si sono sfidate le capolista dei due gironi del campionato. Si è imposta la leader del Girone A, che è passata in vantaggio al 15’ del primo tempo con Chellini, prima di subire il pareggio degli ospiti di Paccosi al 25’; decisivo nella ripresa un calcio di rigore, trasformato da Zahouani al 55’. Nell’altra semifinale la Sandro Vignini Vicchio si è aggiudicata il derby mugellano contro il Vaglia. Sul terreno amico del "Luca Bartolozzi" la squadra allenata da Marco Giovannetti ha vinto per 3-0 grazie alle reti realizzate nel primo tempo da Morelli al 7’ e da Cecchini al 32’, e nella ripresa da Clementi al 58’, dopo un calcio di punizione a due in area. L’appuntamento con la finale è per mercoledì 6 marzo: da definire campo e orario.