Terza categoria. Coppa provinciale. In finale Amiata e Atletico Grosseto

Virtus Amiata e Atletico Grosseto sono le finaliste di Coppa Provinciale di Terza categoria. Dopo il terzo turno dei triangolari di semifinale, sono queste le due squadre che a febbraio si giocheranno il titolo in campo neutro. La Virtus Amiata ha battuto 2-1 in casa l’Orbetello Scalo, salendo così a quota 6 punti, come prima del proprio triangolare di cui facevano parte oltre ai lagunari anche l’Aurora Pitigliano. Vittoria di rimonta per gli amiatini che erano andati in svantaggio per il gol di Della Monaca, ma poi hanno ribaltato la contesa andando in gol con Pasquini e Giuliacci.

Successo per 1-0 invece per l’Atletico Grosseto, a Campagnatico, contro il Paganico: tre punti che valgono il primato del triangolare, di cui faceva parte anche il Ribolla, e che consentono all’Atletico di volare ancora una volta in finale. A decidere l’incontro col Paganico, attuale capolista in campionato del girone di Terza categoria, è stato un calcio di rigore segnato da Ndyaie. Niente da fare invece per i ragazzi di mister Amedei che hanno provato a pareggiare i conti; infatti con un pareggio sarebbero andati in finale i bianconeri.