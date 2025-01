Terza categoria. Coppa Provinciale. Oggi due match decisivi

Ultime due sfide di semifinale per la Coppa Provinciale di Terza categoria. Oggi, con gli ultimi due incontri, si chiudono i triangolari di semifinale, da cui usciranno fuori le finaliste che si affronteranno poi a febbraio. Alle 14.30 si affrontano Polisportiva Scansano e Ribolla per un incontro decisivo. Entrambe le formazioni infatti hanno tre punti in classifica. Il Ribolla grazie alla vittoria per 1-0 sul Braccagni e la Polisportiva Scansano per il 3-0 (a tavolino) inflitto sempre ai gialloverdi che non si presentarono in campo. In questo triangolare lo Scansano ha due risultati su tre a disposizione contro il Ribolla, avendo una differenza migliore rispetto ai bianconeri. Calcio d’inizio alle 14.30.

Alle 19 invece al "Vignagrande" di Pitigliano si sfidano i padroni di casa contro il Montiano: all’Aurora Pitigliano di mister Gaggi serve l’impresa davanti al pubblico di casa. Per accedere alla finalissima infatti deve battere con più di 6 reti di scarto il Montiano, dopo che la formazione bianconera dell’Alberese aveva vinto 6-0 nel secondo turno proprio contro il Montiano. Alberese e Pitigliano avevano pareggiato 0-0. Montiano quindi già eliminato, ma il Pitigliano dovrà appunto vincere con una differenza reti pesante.