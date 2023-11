TERZA CATEGORIA. Coppa provinciale. Si giocano le sfide rinviate mercoledì

Torna la Coppa provinciale. Due le gare che si giocheranno questo pomeriggio e stasera, quelle, in pratica, rinviate mercoledì scorso a causa dell’impraticabilità di campo. La seconda giornata dei triangolari vedrà di fronte, in questo secondo turno, il Pieve San Paolo, in casa ed il Valfreddana che giocheranno alle 15.30. Sempre stasera, alle 20.30, l’altra sfida tra San Lorenzo e Calcistica Popolare Trebesto. L’unica gara che si era giocata mercoledì scorso aveva visto la vittoria dell’Atletico Castiglione per 3 a 1 sul Filicaia Diavoli Rossi. Un match ben giocato dalla capolista del girone "A" – sul campo del vecchio "Comunale" di Castelnuovo – che ha seriamente ipotecato il passaggio del turno. Le altre gare del triangolare si disputeranno mercoledì 8 novembre.

Alessia Lombardi