Terza categoria. Duello a distanza tra La Briglia e Naldi

La prima della classe ha già festeggiato la vittoria del campionato in anticipo e la conseguente promozione, ma tutte le contendenti vogliono comunque chiudere la "regular season" nel migliore dei modi. Questo lo stato d’animo con cui si svolgerà l’ultima giornata del torneo di Terza Categoria, che prenderà il via domani. Il match più intrigante è senza dubbio San Giusto – Valbisenzio Academy, in programma alle 16: i vaianesi sono già certi della promozione in Seconda Categoria mentre la banda Trezza, alla luce del nuovo regolamento, dovrebbe comunque avere la possibilità di giocarsi il salto di categoria alla luce del successo in Coppa Faggi. Alla stessa ora, comincerà il duello a distanza La Briglia Vaiano – Polisportiva Naldi, entrambe appaiate al secondo posto con 59 punti e decise a mantenerlo per sfruttare un potenziale vantaggio in chiave-playoff: i valbisentini ricevono il Paperino San Giorgio sesta forza del raggruppamento, mentre i carmignanesi faranno vista al Colonnata. C’è poi La Libertà Viaccia, reduce da un secondo scorcio stagionale di alto livello e quasi certa della quarta posizione: Fratoni e compagni dovranno espugnare il campo di un Carmignano che non ha ormai più nulla da chiedere alla stagione, per aver la certezza assoluta di tenere il punto.

Bacchereto e Las Vegas mirano intanto ad acquisire la settima piazza in solitaria, con vista sulla sesta a determinate condizioni: alle 15,30 i baccheretani partono favoriti perché giocheranno contro il fanalino di coda Montepiano, mentre il sodalizio vaianese di coach Shehaj attendono il Tobbiana. Eureka – Grignano sarà la partita che aprirà le danze, alle 15. E a completare il lotto, ecco infine Euro Calcio Firenze "B" - BGV Soccer Club, nella gara che come di consueto non assegnerà alcun punto valido. In ballo c’è comunque l’onore, come sempre.

Giovanni Fiorentino