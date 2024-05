Terza Categoria finale play off Girone B. Carbonile, promozione storica. Sandro Vignini esce a testa alta

CARBONILE

2

SANDRO VIGNINI

2

CARBONILE: Pieraccioli, Fabiani, Vigliotti, Innocenti Mar., Lazzarini M., Masini, Mirri, Nocentini, Del Lungo, Bufalini, Grassi. A disp. Barbieri, Iacopetti, Magliocca, Quadri, Lazzarini N., Fantoni, Venturini, Fattori, Moggi. All. Pampaloni.

SANDRO VIGNINI VICCHIO: Tortelli, Corsini S., Cerbai, Bartolini, Rosari, Carlà Campa, Clementi, Zoppi, Cecchini, Marangoni, Cappelli. A disp. Monchetti, Benincasa, Bonanni, Giachetti, Innocenti Mat., Morelli, Rossi, Trotta, Vallaj. All. Giovannetti.

Arbitro: Sinca di Firenze.

Marcatori: 1’ Cecchini, 12’ Grassi, 30’ Bufalini, 55’ Trotta.

Il Carbonile ha conquistato una storica promozione in Seconda Categoria. La squadra allenata da Francesco Pampaloni ha pareggiato contro la Sandro Vignini Vicchio 2-2 dopo i supplementari e raggiunge la Sales, vincitrice del campionato. Al Carbonile basta il pareggio dopo i 120’ per essere promosso, in virtù del secondo posto nella regular season. Davanti ad una grande cornice di pubblico (circa 600 spettatori) i mugellani passano subito in vantaggio con Cecchini, ma prima dell’intervallo vengono rimontati dai gol di Grassi e Bufalini. Nella ripresa la rete di Trotta porta le squadre ai supplementari, ma il risultato non cambia più. Un grande successo per la società della frazione di Pelago del presidente Andrea Conforti, in carica dal 2022, e per l’allenatore Francesco Pampaloni, alla prima esperienza su una panchina dilettanti dopo tanto settore giovanile.