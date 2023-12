Terza Categoria. Giovani Fucecchio 2000 ’corsaro’ a Ponte a Elsa. Stasera in campo Calasanzio, Serravalle e Marcialla

Una doppietta di Raducci e un gol di Valiani hanno firmato il 3-1 con cui il Giovani Fucecchio 2000 ha battuto a domicilio il Ponte a Elsa nel recupero della quinta giornata del girone B della Terza Categoria di Pisa. Successo che permette ai bianconeri di portarsi a 10 punti, mentre il Ponte a Elsa resta terzo a quota 17. I fucecchiesi torneranno subito in campo domani alle 15 in un altro derby sul campo dell’Avane (12 punti in più del team di Orlacchio), mentre la squadra di coach Bagnoli sarà di scena a Calci nella ’tana’ della corazzata La Corte, ancora a punteggio pieno, nel posticipo di lunedì prossimo alle 21. Undicesima giornata che si apre però stasera con l’anticipo di Pagnana (fischio d’inizio alle ore 21), dove il Calasanzio riceve il Freccia Azzurra. Gli ospiti, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, sono penultimi con 3 punti e quindi sulla carta non rappresentano un ostacolo insormontabile per i ragazzi di Lazzoni, al contrario in lotta per un posto nei play-off. Domenica alle 14.30 infine sarà la volta del Ponzano, impegnato a Perignano. Nel girone A di Firenze, invece, doppio appuntamento questa sera. Alle 21.15 trasferta proibitiva al Bozzi di Firenze per il fanalino di coda Serravalle contro il Bibe 1964, seconda forza del campionato, mentre alle 21.30 il Marcialla City sarà di scena a Cerbaia contro l’Atletico Valdipesa, avanti in classifica di sole 4 lunghezze. Domenica alle 15.30, poi, il Capraia riceve il Carraia per proseguire la propria corsa di vertice, mentre lunedì sera alle 21.15 lo Sporting Lazzeretto è atteso dallo scontro diretto di Calenzano.