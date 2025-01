Terza categoria - Girone "A» e girone "B». New Team, gara esterna insidiosa contro il Trebesto. Scontro diretto tra Sant’Alessio e Spianate

Seconda giornata del girone di ritorno quest’oggi per il campionato di Terza categoria, con le posizioni di vertice in entrambi i gironi più che mai aperte.

Nel girone "A" la capolista New Team andrà a fare visita alla Calcistica Popolare Trebesto, formazione in piena corsa play-off alle 15. Tra le inseguitrici il Casciana Poggio giocherà sul campo del Coreglia alle 14.30, mentre il Filicaia Diavoli Rossi giocherà lunedì sera, alle 20.45, nel posticipo, allo stadio "Nardini" di Castelnuovo, contro l’Aquila Sant’Anna. Le altre gare in programma nel girone "A" sono: alle 14.30 Barga - Lucca Ovest e Farneta - San Lorenzo; alle 15 Baston Villa Qrv - Pontecosi Lagosì, Sporting Vagli - San Vito.

Nel girone "B" continua la lotta serrata tra Vorno e Sant’Alessio. La formazione di Gaddini, affronterà, oggi, alle 14.30, il Veneri che si trova al terz’ultimo posto, mentre il Sant’Alessio sarà impegnato nello scontro diretto contro lo Spianate, terza in classifica. Alle 14.30 di oggi si disputeranno anche: Bargecchia - Lido di Camaiore, Bioacqua Av Le Case - Villa Basilica, Lammari - Traversagna, Real Borgo Pittini - Stiava; alle 15 Atletico Marginone - Galleno. Mercoledì prossimo, intanto, si tornerà in campo anche per la Coppa provinciale di Terza categoria, con la gara, alle 14.30, tra Coreglia e Lammari, nell’ultima giornata del secondo turno.

Alessia Lombardi