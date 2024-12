Terza categoria - Girone "A» e Girone "B». Il Vorno alla verifica: il programma

Nel girone "A" la capolista New Team continua la sua marcia, seguita subito dal Casciana Poggio, staccato di un solo punto e, sabato prossimo, prima della sosta natalizia, ci sarà proprio lo scontro diretto tra le due formazioni che sancirà chi sarà la vera prima forza di questo girone. Intanto, questo pomeriggio, il New Team ospita, alle 14.30, il Barga, formazione che si trova appena fuori dalla zona play-off, a pari punti con Calcisitica Popolare Trebesto e Coreglia. Le altre gare in programma alle 14.30 sono: Aquila Sant’Anna - Farneta, Lucca Ovest - Coreglia, Pontecosi Lagosì - Casciana Poggio, San Vito - San Lorenzo. Lunedì, alle 20.45, si giocherà, allo stadio "Nardini" di Castelnuovo, la sfida tra Filicaia Diavoli Rossi e Baston Villa Qrv. Da segnalare che, sabato scorso, è arrivato il primo punto del fanalino di coda Lucca Ovest che ha pareggiato con il Farneta.

Nel girone "B", invece, la nuova capolista Vorno – che nello scontro diretto di sabato scorso ha detronizzato il Sant’Alessio, diventando il leader del girone – giocherà sul proprio campo, alle 14.30, affrontando l’Atletico Marginone, squadra che si trova a centro classifica. Alle 14.30 si disputeranno: Real Borgo Pittini - Sant’Alessio, Spianate - Galleno, Stiava - Lammari, Traversagna - Bargecchia, Veneri - Bioacqua Av Le Case e Villa Basilica - Lido di Camaiore.

Alessia Lombardi