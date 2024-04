Terza categoria - Girone "A» e "B»: risultati, gol e classifiche. Morianese fa pari, Vorno la incalza. Anche l’Atletico Castiglione frena

La Ligacutiglianese ferma la corsa della capolista del girone "A", Atletico Castiglione. Ma per i garfagnini c’è una possibile buona notizia dalla Coppa Interprovinciale. Che potrebbe essere ripetuta per l’accoglimento, da parte del Collegio di garanzia del Coni, di un ricorso del Pontremoli (eliminato dal Massa Macinaia in semifinale locale che, poi, aveva perso con il Romagnano che aveva, a sua volta, battuto il Castiglione nella sfida interprovinciale). Vedremo.

Girone "A": Baston Villa Qrv - Sp. Vagli 1-1 (Da Prato, Franchi), Cascio - Casciana Poggio 0-1 (Venanzio), Filicaia DR - Atletico Fornoli 4-2 (Giannotti, Pellegrinetti, D. Friz, Triti, Parducci, Buono), Ligacutiglianese - Atletico Castiglione 1-1 (Petrolini, Biggi), New Team - Coreglia 1-2 (Pennucci, Giovannetti, Tulipano), Pieve San Paolo - Lucca Ovest 2-3 (N. Vannucchi, M. Bianchi, Doucoure, Angeli, Kistha), Villa Basilica - Lammari 0-0.

Classifica: Atletico Castiglione 49; Pieve San Paolo, Cascio 41; Casciana Poggio 39; Filicaia Diavoli Rossi, Coreglia 37; New Team 32; Lammari 27; Villa Basilica, Ligacutiglianese 22; Lucca Ovest 18; Baston Villa Qrv 15; Atletico Fornoli 11; Sporting Vagli 10.

Girone "B": Folgore Segromigno Piano - Farneta 1-0 (Obbligato), Morianese - Valfreddana 1-1 (Galli, Gentile), Retignano - Spianate 2-1 (Della Latta, Lorenzi, Bonaccorsi), Sant’Alessio - Stiava 0-1 (Marchetti) San Lorenzo - Atletico Marginone 1-3 (Rizzo, Tamberi, Nadao, Papagna), Veneri - Bargecchia 1-2 (Paoli, Ricci, Zghibri), Vorno - Aquila Sant’Anna 4-1 (rigore di Mazzei, gol di Matteoni, Gaddini, Biagi, Panelli); posticipo: Sp. Forte dei Marmi-Calcistica Popolare Trebesto (domani alle 20.30).

Classifica: Morianese 57; Vorno 56; Folgore Segromigno Piano, Valfreddana 51; Sporting Forte dei Marmi * 45; Stiava 38; San Lorenzo 37; Atletico Marginone 32; Aquila Sant’Anna 30; Bargecchia 27; Spianate 25; Farneta 23; Retignano, Veneri 21; Trebesto * 20; Sant’Alessio 3.

Alessia Lombardi