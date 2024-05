Terza categoria - Girone "A» e girone "B». La Morianese sale in "Seconda»: "Griglia» play-off: tutto rinviato

La Morianese, nel girone "B", festeggia la promozione in Seconda categoria, grazie alla vittoria sul campo del San Lorenzo, firmata da Gianneschi e Roni. Per quanto riguarda, invece, i play-off, c’è da aspettare l’ultima giornata per capire se rimarrà la forbice tra la seconda, Valfreddana e la quinta, Sporting Forte dei Marmi. Attualmente il campionato si chiuderebbe con Valfreddana già in finale ad attendere la vincente della sfida Vorno - Folgore Segromigno in Piano.

Girone "A". Secca vittoria della vincitrice del campionato Atletico Castiglione che batte in trasferta per 7 a 2 il Vagli, grazie alla tripletta di Borgia, alla doppietta di Gheri e alle reti di Giuntini e Barfucci, mentre per i padroni di casa hanno segnato Franchi e Mori. Anche qui la griglia play-off si deciderà all’ultima giornata tra Cascio, Pieve San Paolo, Filicaia Diavoli Rossi e Casciana Poggio. I risultati e i gol: Cascia Poggio - Atletico Fornoli 1-0 (D. Bertolini), Lammari - Ligacutiglianese 5-1 (doppietta di Bazzano, gol di Giomi, Balderi, Pizzolante e Petrolini), Lucca Ovest - Filicaia Diavoli Rossi 1-2 (doppietta di Triti, gol di Maltese), Pieve San Paolo - Cascio 2-1 (I. Vannucchi su rigore, gol di Mangiò e Luti), Villa Basilica - Baston Villa Qrv 5-0 (doppietta di Galligani, gol di Russo, Ciervo e Bagnatori).

Classifica: Atl. Castiglione 59; Cascio, Pieve San Paolo, Filicaia Diavoli Rossi 50; Casciana Poggio 49; Coreglia 41; New Team 39; Lammari 34; Ligacutiglianese 25; Villa Basilica 23; Lucca Ovest 22; Baston Villa Qrv 19; Atl. Fornoli 15; Sp. Vagli 10.

Girone "B": Aquila Sant’Anna - Retignano 2-2 (Davini, Intaschi, Fontana e rigore di Salvatori), Atletico Marginone - Sant’Alessio 3-0 (Tamberi, Papagna, Carrara), Calcistica Popolare Trebesto - Spianate 2-2 (Ferro, Craparotta, Ramacciotti, Okoro), Folgore Segromigno Piano - Veneri 1-0 (Obbligato), Valfreddana - Stiava 3-0 (Bavieri, Sillah, Gentile), Vorno - Sporting Forte dei Marmi 3-2 (doppietta di Rossano, gol di Biagi, Balduini e Maggi); posticipo: Farneta-Barghecchia domani alle 20,30.

Classifica: Morianese 70; Valfreddana 66; Vorno 64; Folgore Segromigno Piano 59; Sporting Forte dei Marmi 56; Stiava 48; Atletico Marginone 41; San Lorenzo 39; Aquila Sant’Anna 38; Bargecchia* 31; Calcistica Popolare Trebesto, Spianate, Farneta* 28; Retignano 26; Veneri 21; Sant’Alessio 3.

Nota: * = una gara in meno.

Alessia Lombardi