Terza categoria - Girone "A» e girone "B»: risultati, classifiche e la "griglia» dei play-off. Valfreddana fa scattare la forbice. Aspetterà Vorno o Folgore in finale

Finale di campionato come da previsione in Terza categoria. Nel girone "A" la griglia dei play-off vedrà Pieve San Paolo - Casciana Poggio e Filicaia Diavoli Rossi - Cascio. Nel girone "B" il Valfreddana è già in finale perché è scattata la "forbice" dei nove punti di vantaggio in su sullo Sporting Forte dei Marmi ed aspetterà la vincente della semifinale tra Vorno e Folgore Segromigno Piano, con il Vorno che ha il vantaggio del miglior piazzamento in classifica nel caso di parità ai 180 minuti. Tutte le gare le gare si giocheranno sabato prossimo e saranno, come si dice, "secche".

Girone "A": Atletico Fornoli - Lucca Ovest 3-3, Atletico Castiglione - Casciana Poggio 2-0, Baston Villa Qrv - Pieve San Paolo 0-1, Coreglia - Sporting Vagli 5-2, Filicaia Diavoli Rossi - Lammari 3-2, New Team - Villa Basilica 0-2.

Classifica finale: Atletico Castiglione 62 (già promosso in Seconda categoria); Pieve San Paolo (ai play-off), Filicaia Diavoli Rossi (ai play-off) 53; Cascio (ai play-off) 50; Casciana Poggio (ai play-off) 49; Coreglia 44; New Team 39; Lammari 34; Villa Basilica 26; Ligacutiglianese 25; Lucca Ovest 23; Baston Villa Qrv 19; Atletico Fornoli 16; Sporting Vagli 10.

Girone "B": Spianate - Aquila Sant’Anna 0-3, Bargecchia - Valfreddana 0-2, Morianese - Vorno 3-3, Retignano - Atletico Marginone 1- 2, Sant’Alessio - Folgore Segromigno Piano 1-4, Sporting Forte dei Marmi - Farneta 6-2, Stiava - Calcistica Popolare Trebesto 4-3, Veneri - San Lorenzo 2-5.

Classifica finale: Morianese 71 (già promossa in Seconda categoria); Valfreddana (ai play-off) 69; Vorno (ai play-off) 65; Folgore Segromigno Piano (ai play-off) 62; Sporting Forte dei Marmi 59; Stiava 51; Atletico Marginone 44; San Lorenzo 42; Aquila Sant’Anna 41; Bargecchia 32; Farneta 29; Calcistica Popolare Trebesto, Spianate 28; Retignano 26; Veneri 21; Sant’Alessio 3.

Alessia Lombardi